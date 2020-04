Platform #nietalleen krijgt duizenden hulpverzoeken

Bij het platform #nietalleen zijn 5000 hulpverzoeken binnengekomen. Ze variëren van het vragen van een luisterend oor tot het bieden van daadwerkelijke hulp.

Dat deelde initiatiefnemer Tiemen Westerduin woensdag in Utrecht mee tijdens een kleinschalige bijeenkomst in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Daarbij waren bisschop van ’s-Hertogenbosch dr. G. J. N. de Korte, scriba van de Protestantse Kerk dr. R. de Reuver en Theoloog des Vaderlands dr. Samuel Lee aanwezig.

Het initiatief, dat medio maart van start ging in verband met de coronacrisis, verbindt lokale hulpinitiatieven met hulpvragers. De hulp is bedoeld voor iedereen, maar dat laat onverlet dat „de vragen van het bestaan in beeld kunnen komen”, zo was te horen.

Op 10 mei collecteren kerken in het hele land onder de vlag van #nietalleen voor coronahulp in Nederland en wereldwijd. Met de opbrengst worden initiatieven ondersteund die hulp bieden vanwege de coronacrisis.

Een brede waaier aan kerkverbanden doet mee. Elke gemeente is vrij in de besteding van het geld. De landelijke collecte is een vervolg op de hulp die via het platform gegeven wordt. Hierbij zijn circa 1600 plaatselijke kerken en organisaties aangesloten.

Seculiere clubs

Bisschop De Korte zei tijdens de bijeenkomst dat het aanvankelijk ging om een protestants-evangelisch initiatief. Inmiddels hebben zich vijftig rooms-katholieke parochies aangesloten. Hij constateerde dat de coronacrisis zowel kwetsbaarheid als goedheid –„ook van seculiere clubs”– aan het licht gebracht heeft.

Westerduin vertelde hoe het initiatief in korte tijd vleugels gekregen heeft. Hij haakte aan bij de woorden van koningin Máxima, die in een gesprek met vertegenwoordigers van #nietalleen zei dat het geven van hulp hoort bij de roeping van de kerk. Ze vroeg om verduurzaming ervan. Samen met anderen denkt Westerduin hierover na. „Maar institutionalisering heeft ook nadelen.”

Kansen

Er komen nieuwe kansen voor het christelijk geloof, meent dr. Lee. De predikant kreeg de afgelopen tijd mails van mensen die aangaven niet gelovig te zijn, maar wel een Nieuwe Testament te willen aanschaffen. Volgens de Theoloog des Vaderlands heeft Nederland „de bodem van het geloof bereikt” en is er „een wereldwijde beweging op gang gekomen om het Evangelie verder te brengen.”

Dr. De Reuver wees in dat verband op de digitale kapelvieringen die ook gevolgd worden door mensen die niet naar de kerk gaan. De scriba van de PKN vindt het belangrijk om hulp te geven zonder bijbedoelingen. Tegelijk vindt hij het christelijk geloof „geweldig om te delen.”