Plaquette voor „witte Papoea” Freerk Kamma in Wierum

De expositie in museumkerk Eben-Haëzer in het Friese Wierum over de „witte Papoea” Freerk Kamma (1906-1987) wordt vrijdag afgesloten met de onthulling van een plaquette bij het geboortehuis van Kamma in de Mûntsjestege.

Bij de onthulling zijn onder anderen een aantal Papoea’s en een zoon en dochter van Freerk Kamma aanwezig. Kamma vertrok op 26-jarige leeftijd naar de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea als zendeling van de toenmalige Utrechtse Zendingsvereniging. In 1956 stichtte hij er de Evangelisch Christelijke Kerk. Hij gold als een groot kenner van de Papoea’s.