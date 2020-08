Plannen voor protestantse kerk in Zuid-Italiaanse Lecce

De stad Lecce in Zuid-Italië krijgt mogelijk voor het eerst een gereformeerde kerk. Er zijn plannen voor gemeentestichting.

In Lecce stammen veel historische gebouwen uit de tijd van de barok. Die periode is gestempeld door de triomfalistische Rooms-Katholieke Kerk van de Contrareformatie, zo legt een jong echtpaar uit in een video op de website heidelblog.net. „De stad is rijk gezegend met algemene genade, maar verstoken van zaligmakende genade. Vijfhonderd jaar lang is geprobeerd om het protestantisme te weren.”

