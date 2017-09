Plannen voor protestants klooster in omgeving Jorwerd gepresenteerd

Er komt een protestants klooster in de omgeving van Jorwerd. Gisteren ontvouwde de Stichting Nijkleaster de plannen op Westerhûs, een boerderij in de weilanden tussen Jorwerd, Hijlaard en Beers waar straks een kloostergemeenschap gestalte moet krijgen.

Westerhûs is een sterk in verval zijnde monumentale boerderij die tot voor anderhalf jaar nog in bedrijf was. Voordat het gebouw een klooster kan worden, zal het grondig verbouwd en uitgebreid moeten worden. Voor de eerste fase van het Nijkleaster Westerhûs is naar schatting een bedrag tussen de 3,5 en 4 miljoen euro nodig, aldus het conceptontwikkelingsplan.

Om een en ander te bekostigen zoekt de Stichting Nijkleaster sponsors –bedrijven, parochies, kerken, individuen– die het project willen steunen. Ook zullen de reguliere subsidiestichtingen benaderd worden en er komt een landelijke geldwervingsactie. Als alles volgens plan verloopt, kan in juli 2019 begonnen worden met de gedeeltelijke sloop en in oktober met de verbouw van de boerderij. In 2020 kunnen dan de eerste gasten worden ontvangen.

Nijkleaster begon in oktober 2012 in Jorwerd, als een van de eerste pioniersplekken in de Protestantse Kerk. Predikant Hinne Wagenaar ziet daar wekelijks hoe sterk de behoefte aan spiritualiteit en zingeving, stilte en nieuwe vormen van (samen) geloven is.

De afgelopen anderhalf jaar is in stilte gewerkt aan de plannen voor het nieuwe klooster. Na het overlijden van de boer die op Westerhûs woonde, kwam de locatie in beeld. De gemeenteraad van Littenseradeel zal het plan op 25 september bespreken. Als er dan groen licht komt, kan het werk beginnen.

Er zijn al plannen gemaakt voor hoe het er straks allemaal uit moet zien. Daarin is sprake van twaalf gastenkamers. Ook komt er een Kleasterhûs voor twaalf permanente bewoners, die het werk van Nijkleaster zullen dragen. „Een communiteit, geen commune”, aldus Wagenaar. Er zijn al gesprekken gaande met zo’n vijftien personen die wel zouden willen intreden. Een divers gezelschap van alleengaanden, echtparen zonder kinderen en twee echtparen met kinderen die bij realisatie van het klooster in de tienerleeftijd zullen zijn.

Op de nieuwe locatie kunnen kloostergasten straks een weekend of week verblijven. Op het terrein is ook voorzien in de mogelijkheid voor een Kleasterkapel, ruimte voor bijgebouwen, dieren (kippen en schapen) en een atelierruimte.