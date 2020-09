Plannen voor herstel Oude Kerk Amsterdam

De kerkenraad van de Oudekerkgemeente in Amsterdam heeft gesproken met de Stichting Oude Kerk over restauratieplannen voor het kerkgebouw.

Dat meldde de kerkenraad vrijdag in een nieuwsbrief. Afhankelijk van budget, adviezen en vergunningen wordt onder meer gewerkt aan het herstel van glas-in-loodramen, grafmonumenten en vloerplaten. De gemeente kwam zondag weer samen „op de vertrouwde plek in de kerk.” De afgelopen tijd konden leden niet in het middenschip zitten, vanwege de omstreden expositie van kunstenaar Adrián Villar Rojas.