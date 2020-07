Plan voor behoud Nicolaaskerk Kortgene

Stichting Behoud Nicolaaskerk Kortgene heeft een plan ontwikkeld voor het behoud van dit kerkgebouw in het Noord-Bevelandse dorp, meldt de PZC.

De stichting heeft plannen voor een restaurant en negen recreatieve appartementen.

Het is de bedoeling dat in de kerk een „social kitchen” komt, een restaurant waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. In de voormalige pastorie komen drie appartementen en in een nieuw gebouw in de kerktuin vijf. Verder wil men in de kerk onder meer retraites en cursussen gaan houden. Deelnemers kunnen overnachten in een van de appartementen, die in de zomer ook recreatief verhuurd kunnen worden om meer inkomsten te genereren.

De Nicolaaskerk blijft beschikbaar voor kerkdiensten. De gemeenteraad van Noord-Beveland is akkoord gegaan met de plannen.

Het idee is samen ontwikkeld met De Nieuwe Poort, een organisatie die op de Amsterdamse Zuidas en in het Rotterdamse zakendistrict al sociale restaurants heeft. Kortgene moet een derde locatie worden, op een heel andere plek.

De Nicolaaskerk (1413) is formeel nog eigendom van de protestantse gemeente Kats en Kortgene, die is samengegaan met de protestantse gemeente Wissenkerke en Geersdijk. De laatste gemeente wil echter niet tot in lengte van jaren opdraaien voor het onderhoud van de kerk in Kortgene.