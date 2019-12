Plan ”Emmaüskerk” Barneveld aangepast

De „vernieuwbouw” van de Bethelkerk van de protestantse gemeente in Barneveld loopt vertraging op. Wegens gestegen bouwkosten en extra onderhoud is een goedkoper plan ontwikkeld. Daarvoor moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

De renovatie van het bestaande kerkgebouw kan voor de gestelde datum, 1 september volgend jaar, worden afgerond, zodat de kerk daarna wel gebruikt kan worden. Het nieuwbouwgedeelte wordt nu waarschijnlijk begin 2021 opgeleverd.

Het aanvankelijke ”programma van eisen” (twee kerkzalen, een grote ontmoetingsruimte, een stiltekapel en voldoende zalen voor alle kerkelijke activiteiten) blijft overeind. Er wordt bespaard door inzet van gemeenteleden als vrijwilliger bij de vernieuwbouw, financiële acties en extra financiële bijdragen van leden. De protestantse gemeente komt nu bijeen in haar tweede gebouw, de Immanuëlkerk, maar dat wordt afgestoten en verkocht aan de Marokkaanse Vereniging Barneveld.

De Bethelkerk krijgt ook een nieuwe naam: ”Emmaüskerk”, gekozen uit zestig ingediende suggesties. De naam verwijst naar de Emmaüsgangers in de Bijbel. „Onze protestantse gemeente is ook onderweg, met elkaar in gesprek, altijd met een derde gesprekspartner erbij: de Bijbel. Dat in gesprek zijn mag nooit ophouden willen wij een levendige gemeente van Christus blijven”, aldus een toelichting.