„Plak geen sticker op oude kerkbank”

„Plak geen bewegwijzering op kerkelijk meubilair”, luidt een van de adviezen die Parcum, het Vlaamse centrum voor religieuze kunst en cultuur, geeft aan kerken.

Het centrum gaf deze week samen met Monumentenwacht Vlaanderen een folder uit met daarin een draaiboek voor de omgang met religieus erfgoed. „De kans dat kerkbezoekers via interieurelementen besmet raken is klein. De kans dat er bij het onnadenkend ontsmetten van kerkelijke interieurs en objecten onherroepelijke schade wordt aangericht is groot”, aldus het centrum.

De nevel uit desinfecteerspray kan volgens Parcum kwetsbare oppervlakten aantasten.