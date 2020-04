PKN wil 500 minderjarige vluchtelingen uit Griekenland halen

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar diaconale poot Kerk in Actie roepen het kabinet op om 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen in Griekenland naar Nederland te halen. Scriba René de Reuver en directeur Jurjen de Groot van Kerk in Actie stellen dat duizenden mensen, onder wie veel kwetsbare kinderen, op de eilanden opeengepakt zitten met onvoldoende warm water, hygiëne en medische zorg

„Via onze partners in Griekenland is Kerk in Actie actief betrokken bij de gestrande vluchtelingen”, zegt De Groot. „De Griekse overheid en maatschappelijke organisaties staan voor een enorme opgave die ze alleen niet kunnen volbrengen. Daarom pleiten wij voor hervestiging van kwetsbare minderjarige asielzoekers in andere Europese landen om de druk in de kampen verder te verminderen.”

De PKN en Kerk in Actie wijzen erop dat onder meer Duitsland, Frankrijk, België en Bulgarije bereid zijn kinderen op te nemen. Ze vinden dat Nederland niet kan achterblijven en zo snel mogelijk 500 kwetsbare kinderen opvang moet bieden.