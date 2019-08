Het magazine Woord & weg van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt per september niet langer verstuurd met –afwisselend– Jong Protestant, Diakonia of Kerk & Israël onderweg.

Kerkelijke gemeenten ontvingen het pakket om uit te delen aan ambtsdragers. De bezuinigingsmaatregel levert per jaar ruim 44.000 euro op.