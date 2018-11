PKN stimuleert geloofsgesprek in kerk

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil dat predikanten en kerkenraden geloofsgesprekken rond de Bijbel gaan voeren.

Ze krijgen daarvoor een bewerkte versie van de notitie ”De Bijbel in het midden: het geloofsgesprek te midden van verschillen” toegestuurd, zo besloot de generale synode van de PKN donderdag in Doorn. Er wordt een boekje gemaakt, met daarin de nota, gespreksvragen en Bijbelstudies, onder meer over het thema waarover de synode donderdagavond vergaderde: het huwelijk en relaties tussen mensen van gelijk geslacht.

De auteur van de nota, de Amsterdamse hoogleraar dogmatiek prof. dr. Maarten Wisse, definieert het geloofsgesprek als een „gesprek over en vanuit het geloof waarbij er sprake is van meer of minder radicale verschillen.” Hij pleit ervoor om geloofsgesprekken te houden rondom de Bijbel, omdat daarin „een veelheid van stemmen” aan de orde komt.

Ds. M. G. Pettinga (Monnickendam) zei tijdens de bespreking van de nota dat het geloofsgesprek niet alleen moet plaatsvinden met mensen die anders denken, maar ook met degenen „bij wie veel herkenning is.”

Uit de notitie spreekt onvoldoende de „vreugde van het vieren van de verschillen” in de kerk, vindt ouderling A. Verbeek (Amsterdam). „Waarom beginnen we bij de Bijbel en niet bij het leven?”

Ds. M. J. Tekelenburg (Reeuwijk) vindt het juist goed dat in het geloofsgesprek de Bijbel centraal wordt gesteld. Maar dat de Bijbel zélf spreekt, vindt hij „minder terug” in de notitie.

De 73 aanwezige synodeleden gingen in groepjes uiteen om een geloofsgesprek te voeren, over Prediker 3. Prof. Wisse zei vooraf dat het belangrijk is om het „vreemde” in de Bijbel te ontdekken. „We lezen de Bijbel niet alleen om gekieteld te worden. We hebben het nodig om vernieuwd en uitgedaagd te worden. De Bijbel is een stem die ons stoort en in beweging zet.” Volgens hem is de „diversiteit in de kerk nodig om de diversiteit van stemmen in de Bijbel te ontdekken.”