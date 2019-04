PKN ontwikkelt plannen voor kerkcampus

Als het aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ligt, verrijst er op een nader te bepalen locatie in het midden van het land een kerkcampus. Op dat een terrein zouden meerdere christelijke organisaties hun kantoor kunnen vestigen.

Dat blijkt uit een dinsdag openbaar gemaakt visiedocument dat de generale synode van de PKN op 25 april in Doorn bespreekt.

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met zo’n vijftig „geïnteresseerde organisaties” die een plek zouden kunnen krijgen op de campus. Daaronder zijn de partijbureaus van de ChristenUnie en de SGP, organisaties als GZB, IZB en Open Doors en instellingen als de Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim en de Protestantse Theologische Universiteit.

Op het terrein moet iedere organisatie een eigen kantoorruimte krijgen. Daarnaast zijn er plannen voor een gezamenlijk restaurant en een „verbindende” kapel. Die laatste is bedoeld als plek waar „campusbewoners en -bezoekers een gezamenlijk morgengebed, een viering of een dagsluiting bij kunnen wonen.”

Het is de bedoeling dat de generale synode in november 2020 een definitief besluit neemt over de kerkcampus. In de vergaderingen van november 2019 en april 2020 staan de plannen ook op de agenda. „Het is mogelijk om bij iedere fase, bij gebleken onhaalbaarheid, het besluitvormingsproces te stoppen of aan te passen.”

Liedboek

De synode zal eind deze maand ook besluiten of het ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk” uit 2013 definitief aan de gemeenten wordt aangeboden als „psalm- en gezangboek” van de PKN. Uit een peiling blijkt dat 81 procent van de gemeenten het liedboek gebruikt. De gemeenten die het liedboek niet gebruiken, zijn volgens de rapportage met name te typeren als „hervormd en Gereformeerde Bond.”