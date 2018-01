PKN lanceert magazine Petrus

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een ledenmagazine gemaakt. Het eerste nummer van Petrus verscheen donderdag.

Het tijdschrift, waarop leden zich gratis kunnen abonneren, werd donderdagavond gelanceerd in Amsterdam. Petrus verschijnt vier keer per jaar. In het eerste nummer, waarvan 50.000 exemplaren zijn gedrukt, staan artikelen over onder meer de vijf sola’s van de Reformatie, pionieren in Leidsche Rijn, christenen in Pakistan en een gesprek tussen zeezeiler Henk de Velde en de Amsterdamse predikanten ds. Rob Visser en dr. Paul Visser.

>>petrusmagazine.nl