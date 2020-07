PKN en Leger des Heils werken samen rond pioniersplekken

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Leger des Heils gaan samenwerken rond pioniersplekken. Het doel is nieuwe pioniersplekken op te zetten en bestaande plekken te ondersteunen in hun missionaire werk.

Majoor Richard de Vree, operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland: „We verlangen naar samenwerking op missionair vlak om zo gestalte te geven aan de opdracht van Jezus zoals die te vinden is in het zendingsbevel in Mattheüs 28:19.”

Om nieuwe geloofsgemeenschappen te kunnen vormen, hebben de pioniers begeleiding en training nodig, aldus De Vree. „Een partnerschap met de Protestantse Kerk, die op dit punt al veel ervaring heeft, voorziet hierin. Het uiteindelijke doel is om te komen tot nieuwe, duurzame geloofsgemeenschappen, waar samenleven en geloof met elkaar gedeeld kunnen worden.”

De Protestantse Kerk heeft de afgelopen jaren een leergemeenschap met betrekking tot pionieren opgezet. Diverse andere organisaties hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. Daarbij gaat het onder meer om de IZB, de Christelijk Gereformeerde Kerken, Kerklab, het Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, de CHE, de PThU en Intercultural Church Plant. Vincenza la Porta, manager dienstenorganisatie Protestantse Kerk: „We zijn dankbaar dat ook het Leger des Heils aanhaakt bij de pioniersbeweging. Door samen te werken kunnen we nog meer mensen bereiken met Gods verhaal van geloof, hoop en liefde.”