PKN en Joods fonds steunen vluchtelingen in Israël

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Joods Humanitair Fonds gaan gezamenlijk een project steunen voor Afrikaanse vluchtelingen zonder status in Israël.

Dat maakten de beide organisaties woensdag bekend. Het is een project van de Israëlische organisatie Assaf. Het is voor het eerst dat de organisaties gezamenlijk optrekken in een project. Vluchtelingen en asielzoekers in Israël worden extra zwaar getroffen door de coronacrisis. Velen hebben tijdelijke contracten in de horeca of hotels en zijn hun baan kwijtgeraakt.