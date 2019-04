PKN bezint zich op voorkomen seksueel misbruik

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) neemt haar beleid rond seksueel misbruik onder de loep.

Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde nota, die de generale synode van de Protestantse Kerk op 26 april in Doorn bespreekt.

Uitgangspunt is het rapport ”Schuilplaats in de wildernis? Nota over kerkelijke beleid rond seksueel misbruik”, dat de zogeheten triosynode van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in 1999 aannamen. Deze kerkverbanden vormden in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland.

Er is veel veranderd in twintig jaar tijd, schrijven de opstellers van de nieuwe „verkennende” nota. „Wat blijft staan is, dat seksueel misbruik zonde is en voorkomen moet worden en dat de kerk dient te kiezen voor slachtoffers van seksueel misbruik.”

Volgens de nota is het belangrijk dat predikanten en kerkelijk werkers „op alle niveaus alert zijn” zodat er in pastorale relaties geen seksueel misbruik kan plaatsvinden. De Protestantse Kerk vindt daarom na- en bijscholing belangrijk.

De opstellers denken dat plaatselijke gemeenten steeds minder zijn toegerust om seksueel misbruik te voorkomen of daarop te reageren. „Dat heeft te maken met een toenemende informalisering van sociale verhoudingen binnen de gemeente en een meer soepele regelgeving rond het leiding geven aan plaatselijke gemeenten.” Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten pioniersplekken van de kerk.

De generale synode neemt in november een besluit over het kerkelijke beleid rond seksueel misbruik.

De synode behandelt eind deze maand opnieuw een ethisch thema. Dit keer spreekt prof. dr. Gerrit Noort, bijzonder hoogleraar namens de Nederlandse Zendingsraad in Kampen, over de manier waarop christenen in de seculiere samenleving over hun geloof kunnen spreken.

In de eindrapportage Kerk 2025, over de reorganisatie van de kerk, wordt de „voorzichtige conclusie” getrokken dat de synode en de dienstenorganisatie van de PKN hebben gedaan wat zij zich in verschillende visienota’s en beleidsplannen hebben voorgenomen.

Het synodebestuur (moderamen) neemt afscheid van ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster.