PKN akkoord met nieuwe Liedboek

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft donderdag besloten het ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk” als psalm- en gezangboek aan te bieden aan de gemeenten om in de eredienst te gebruiken.

De plaatselijke kerken hebben het zogenoemde nieuwe Liedboek uit 2013 de afgelopen jaren beproefd. Uit onderzoek blijkt dat 81 procent van de gemeenten de bundel, die inmiddels 300.000 keer is verkocht, gebruikt.

Het Liedboek is niet de enige bundel van de kerk, benadrukte scriba dr. R. de Reuver donderdag. „Die hoop was er wel, maar blijkbaar hing de ruif te hoog. Er zijn ook gemeenten die alleen Psalmen in de berijming van 1773 zingen. En dat wordt als zeer zegenrijk ervaren.”

De bespreking op de synode ging vooral over de vraag of het nieuwe Liedboek ”een” of ”het” liedboek van de kerk is. Volgens ds. M. G. Pettinga (Monnickendam) heeft het Liedboek een andere status dan andere bundels, zoals Weerklank. „Met ”het” spreek je tenminste nog iets uit.”

Dr. De Reuver zei dat het kerkordelijk niet mogelijk is om het Liedboek als ”het” psalm- en gezangboek aan te bieden. Hij wil bundels als Weerklank en Opwekking niet wegzetten als „kwalitatief minderwaardig.” Dat de synode wel een uitspraak doet over het Liedboek en niet over andere bundels, laat volgens dr. De Reuver zien hoe belangrijk de kerk het Liedboek vindt.

De synode besloot de lidwoorden ”een” en ”het” helemaal weg te laten en het ”Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk” als psalm- en gezangboek aan te bieden aan de kerk en haar gemeenten.

In een volgende druk van het nieuwe Liedboek worden de Psalmen mogelijk duidelijker onderscheiden van de gezangen en andere liederen. Ds. M. van Dam (Baarn) en enkele andere synodeleden gaven aan het jammer te vinden dat de Psalmen in het nieuwe Liedboek zijn genummerd als de eerste 150 liederen en dat er vervolgens verder wordt geteld bij de gezangen.