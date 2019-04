Pioniersplek Hart voor West in Rotterdam officieel van start

In Rotterdam-West is woensdagavond de pioniersplek Hart voor West officieel van start gegaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Hart voor West is een missionaire leefgemeenschap onder de vleugels van de interculturele ICF-gemeente in Rotterdam-Zuid, die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Toen de cgk aan de Coloniastraat in Rotterdam-West elf jaar geleden de deuren sloot vanwege het dalende ledental is de stichting Steun Thuis in West opgericht. Het kapitaal dat overbleef werd gebruikt om een nieuw diaconaal project te beginnen, met als doel dat het Woord zou blijven klinken in de wijk. Vanuit Thuis in West is enige tijd geleden de pioniersplek Hart voor West ontstaan, die aan de Robert Fruinstraat een pand heeft betrokken. Omdat het pand woensdagavond niet beschikbaar was, vond ondertekening van de overeenkomst plaats in de voormalige christelijke gereformeerde kerk aan de Coloniastraat.

Hart voor West participeert nu in de leergemeenschap pionieren, een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarin deputaten evangelisatie uit de CGK deelnemen met eigen pionierbegeleiders. Vertegenwoordigers van beide kerken ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst, die geldt voor drie jaar, waarna een evaluatie plaatsvindt.

Pionieren in Gods Koninkrijk kent werkwoorden als zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en verwonderen, aldus bestuursvoorzitter Jan Vlot. Pionieren is volgens hem andere dingen doen in eenzelfde jasje, of nieuwe dingen doen in een ander jasje.

Volgens Petra de Jong, missionair consulent van de CGK, is Hart voor West de stap naar een geloofsgemeenschap in de wijk voor mensen die niet gewoon zijn naar de kerk te gaan. Hart voor West participeert in de leergemeenschap pionieren, een initiatief van de PKN, waarin deputaten evangelisatie uit de CGK deelnemen met eigen pionierbegeleiders, onder wie Petra de Jong en ds. Peter Visser. „We gaan als leergemeenschap pionieren voor een duurzame plek, met het verlangen dat voor de lange termijn te blijven. We zullen elkaar toerusten en inspireren.”

Bram Dingemanse, voormalig diaconaal consulent van de CGK, herinnerde via een videoboodschap aan de laatste dienst in de kerk aan de Coloniastraat, waarin ds. W. van Sorge sprak dat het Woord des Heeren blijft tot in der eeuwigheid. „Na de preek stonden de zes kerkenraadsleden op om officieel van hun ambt ontheven te worden. Een ontroerend moment, evenals de sluiting van de kanselbijbel. Een van de ouderlingen werd uitgenodigd om die aan te pakken en weg te dragen, waarna de gemeente Psalm 72:11 zong.”

Missionair werker Cees van Breugel zei dat de leefgemeenschap Hart voor West het laatste jaar sterk is gegroeid. Er komen nu ongeveer veertig mensen bijeen. Van Breugel hoopt dat er levende stenen zullen worden toegevoegd.

„Een leefgemeenschap start je niet maar die groeit”, zei ds. Coen Legemaate, die werkzaam is als predikant van de ICF te Rotterdam. Aan de hand van een aantal Bijbelteksten leidde hij een korte viering.