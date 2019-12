Pioniersplek De Poster dient Veenendaalse wijk met woord en daad

Licht verspreiden in een aandachtswijk in Veenendaal. Dat is het doel van De Poster. De interkerkelijke pioniersplek organiseert onder meer taallessen en zondagse vieringen. „Diaconaat is geen opstapje naar missionair werk. Woord en daad gaan samen op.”

Het is een veelkleurig gezelschap. Mensen uit Syrië, Somalië, Marokko, Roemenië en de Dominicaanse Republiek zitten deze dinsdagochtend in de grote zaal van gebouw De Poster in de Veenendaalse wijk Schrijverspark. In groepjes, onderverdeeld naar taalniveau, krijgen ze Nederlandse les van vrijwilligers.

Een van de docenten is Dits van den Berg, die eerder in het basisonderwijs werkte en nu een baan in de kinderopvang heeft. Een paar jaar geleden kreeg ze de vraag om te helpen bij de taallessen. „Ik wilde graag iets doen met buitenlandse mensen. Dit sloot daar goed bij aan.”

De vrijwilliger, lid van de christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal, noemt het „een Bijbelse opdracht om naar vreemdelingen om te zien. De liefde van Christus gaat uit naar ieder mens.” Ze geniet van het contact met de cursisten, van wie er gemiddeld tien per les aanwezig zijn. „Je ziet dat ze het fijn vinden om iets te leren.”

Om elf uur gaan de deelnemers, onder wie vrouwen met kleurige hoofddoeken, naar huis. Sommigen nemen een uitnodiging mee voor de kerstviering op 24 december, die op de tafels ligt. Het programma vermeldt een lichtjestocht voor kinderen, muziek, Bijbellezen en samen eten.

Missionair predikant

Ds. P. L. D. (Peter) Visser is sinds februari 2017 in deeltijd aan De Poster verbonden als missionair predikant. Hij combineert dit met een functie als missionair consulent op het landelijk bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Veenendaal.

De predikant vertelt dat pioniersplek De Poster is ontstaan vanuit het evangelisatiewerk waarin de Pniëlkerk en de hervormde Vredeskerk al decennia samenwerkten in het Schrijverspark. „Dit is een van de drie wijken die samen een aandachtsgebied vormen, omdat er veel te verbeteren valt op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid. We willen met woord en daad present zijn in deze wijk met veel migranten.”

Zo’n tweeënhalf jaar geleden besloten de twee betrokken kerken meer te investeren in de wijk. Ze vroegen zich af: Wat is hier nodig en hoe kunnen we van betekenis zijn? Uit contacten met onder meer het wijkteam, de wijkagent en de woningbouwvereniging bleek dat er behoefte was aan huiswerkbegeleiding. Kinderen van de basisschool kunnen hiervoor nu op donderdagavond in De Poster terecht.

Door initiatieven zoals huiswerkbegeleiding, taallessen en koffieochtenden voor vrouwen ontstaan nieuwe contacten met wijkbewoners, zegt ds. Visser. Daarbij kunnen ze ook worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld een kerstviering of de zondagse bijeenkomsten.

Elke zondagochtend is er in De Poster een laagdrempelige samenkomst. Deze trekt vooral Nederlanders, die soms jaren van de kerk vervreemd zijn geweest. ’s Middags is er een dienst waarin met name anderstaligen komen, uit onder meer Sierra Leone, Canada en Vietnam. In beide gevallen ligt het gemiddelde bezoekersaantal rond de twintig.

Tijdens de viering op kerstavond verwacht ds. Visser meer gasten. „Die bijeenkomst maken we breed bekend. We vertellen de mensen dat we het fijn vinden als ze Kerst met ons komen vieren. Na afloop eten we samen.”

Met zijn overdenking zoekt ds. Visser aansluiting bij de achtergrond van de –veelal islamitische– buurtbewoners. Vorig jaar sprak hij over de wijzen uit het oosten. „Mensen met een andere cultuur en godsdienst werden aangetrokken door de God van de Bijbel. Ze volgden de ster –het teken dat God gaf– en gingen op zoek naar het Koningskind. Zou jij dat ook willen? vroeg ik de aanwezigen.” Dit jaar zal de predikant de kerstboodschap belichten vanuit de herders die op weg gingen naar Jezus. „Tijdens zo’n viering horen mensen het Evangelie. Ik hoop en bid dat het zaad in hun hart bewaard blijft en gaat groeien.”

Tot nu toe maakte de predikant het niet mee dat vanuit het Posterwerk een moslim christen werd. Dat ontmoedigt hem niet. „Relaties opbouwen kost tijd, zeker bij mensen met een moslimachtergrond. Het is belangrijk om door de jaren heen trouw te zijn. Wij graven greppels en God moet ze vullen met water.”

De predikant noemt het van belang dat in het werk „woord en daad samen opgaan.” Hij wijst erop dat de Heere Jezus 5000 mensen te eten gaf. „Een bladzijde verder lees je dat op twaalf na, onder wie één verrader, iedereen vertrokken was. Maar de spijziging had wel plaatsgevonden als een teken van de heerschappij van God.”

Hangjongeren

Ds. Visser werkt nauw samen met de zes andere leden van het pioniersteam van de Pniëlkerk en de Vredeskerk. „Ik ben een oliemannetje, probeer verbinding te leggen tussen de diverse activiteiten en houdt contact met allerlei personen en instanties waarmee we samenwerken.”

Hij hoopt dat De Poster in de toekomst steeds meer voor de wijk kan betekenen. „Er zijn bijvoorbeeld hangjongeren, die de buurt liever ziet gaan dan komen. Ik maak weleens een praatje met hen en zou graag iets voor die groep willen ontwikkelen. Daarover ben ik in gesprek met iemand van Youth for Christ die ervaring met straatwerk heeft.”

Terugkijkend op de afgelopen jaren is ds. Visser „dankbaar” dat steeds meer mensen de weg naar De Poster weten te vinden. „Drie jaar geleden hadden we geen contact met moslims, maar inmiddels zijn er mooie relaties ontstaan. We hopen en bidden dat er steeds meer gelegenheid zal zijn het Evangelie met hen te delen.”