Pioniersplek De Brug huurt Vituskerk Huizen

Pioniersplek De Brug in Huizen huurt met ingang van heden voor een jaar de Vituskerk in Huizen. Dat deelt voorzitter Tom van der Poel desgevraagd mee. De Brug, die deel uitmaakt van de hervormde gemeente te Huizen, is sinds 2014 een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland waaraan evangelist Jan Verkerk is verbonden. Iedere zondag was er tot voor kort een laagdrempelige ontmoetingsdienst in gebouw Silo aan de Keucheniusstraat.

Bijeenkomen werd moeilijk vanwege de grootte van de zaal, zegt Van der Poel. „Normaliter kwamen er vijftig tot tachtig mensen naar de diensten. Met de anderhalvemeterregel passen er minder dan twintig mensen in. We zijn om ons heen gaan kijken en kwamen uit bij de Vituskerk.” Die was in gebruik bij de plaatselijke rooms-katholieke parochie. In 2017 werd er de laatste dienst gehouden. Van der Poel: „Onze contacten met het bestuur van de parochie waren vanaf het begin hartelijk. Men was blij dat het Woord van God hier weer zou klinken en verleende alle medewerking. We hebben het kerkgebouw voor een jaar gehuurd, waarna hopelijk de maatregelen rondom 1,5 meter niet meer nodig zijn.” Van der Poel is blij dat het gebouw helemaal leeg is, zodat het naar eigen wensen ingericht kan worden. Hij verwacht dat het zestig à zeventig kerkgangers kan bevatten, genoeg voor de zondagse diensten.