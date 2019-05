In de christelijke gereformeerde Singelkerk in Utrecht-Centrum is afgelopen zondag een pioniersplek van start gegaan.

Dat meldde EvangelisatieCGK woensdag. Het initiatief, dat uitgaat van de Singelkerk en studentenbeweging IFES, is gericht op internationale studenten in Utrecht. De Singelkerk is sinds een aantal jaren actief onder deze groep.