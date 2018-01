Pioniersplek BOEI 90 na tien jaar op eigen benen

Na tien jaar pionieren in de wijk Wateringse Veld in Den Haag komt BOEI 90 op eigen benen te staan. Sinds 1 januari is deze „laagdrempelige christelijke geloofsgemeenschap” binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zoals ze zichzelf op haar website omschrijft, financieel zelfstandig.

Inhoudelijk valt BOEI 90 nog wel onder verantwoordelijkheid van twee Wateringse kerken. De volgende stap is dat BOEI 90 ook organisatorisch een volledig zelfstandige gemeente wordt. Daartoe moet binnen de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland nog ruimte worden gevonden.

BOEI 90 begon in 2007 met een pand in de Vinexwijk Wateringse Veld. Deze nieuwe wijk met ruim twintigduizend bewoners had nog geen kerk. Onder leiding van pionier Arjen ten Brinke werd vanuit relaties een netwerk opgebouwd in de wijk.

BOEI 90 groeide in tien jaar tijd uit tot een christelijke gemeenschap van mensen die door de week en op zondag met elkaar optrekken. Landelijk werd BOEI 90 een voorbeeld voor andere kerkelijke startups en pioniers. De gemeente heeft momenteel zo’n honderd leden en een nog groter aantal vrienden en bezoekers vanuit de wijk en omgeving.

BOEI 90 speelt een actieve rol in het „gemeenschapsleven” in de wijk. Zo organiseert zij maaltijdprojecten, een kerstwandeltheater en een sportweek in de zomervakantie voor jongeren in de wijk en ondersteunt ze het bewonersplatform bij de organisatie van een hardloopevenement.

BOEI 90 draait dit jaar met een begroting van 63.000 euro. Voorganger Arjen ten Brinke nam vorig jaar zomer afscheid in verband met zijn nieuwe werkkring als wijkpastor voor Almere-Buiten. BOEI 90 is nu op zoek naar een nieuwe voorganger, met een dienstverband van 0,5 fte.