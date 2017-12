Pioniersplek Ameland in maart van start

De nieuwe pioniersplek De Plaats op Ameland begint steeds meer vorm te krijgen. In februari moet de verbouwing van de boerderij in Hollum klaar zijn. Dat meldt Klaas Touwen, kerkenraadsvoorzitter van de hervormd gemeente op Ameland.

De kerkelijke gemeente kocht in maart een voormalige boerderij aan De Plaats 5 in Hollum, met als doel er een pioniersplek van te maken. In het gebouw komt ruimte voor „stilte, bezinning en verbinding.” De Plaats richt zich op zinzoekers, mensen die verdieping in hun leven willen.

De werkgroep creativiteit denkt al na over toekomstige activiteiten. „Vanaf maart moeten de eerste plaatsvinden”, aldus Touwen.

De opening van De Plaats zal ook rond die periode plaatsvinden. „Willen wij dit project tot een succes maken, dan moeten we het vanaf het begin professioneel aanpakken.”

Als beheerder van De Plaats is Engbert van der Meulen aangesteld. De gemeente bracht een beroep uit op ds. S. Alblas (De Lier). Die zou dan pionier-predikant moeten worden. De Protestantse Kerk in Nederland heeft toegezegd om de pioniersplek zes jaar mee te financieren.