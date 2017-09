Pionier christelijke psychologie verliest baan aan Southern Seminary

Eric L. Johnson, een pionier op het gebied van de integratie van christelijk geloof en psychologie, raakt zijn baan kwijt omdat zijn benadering niet Bijbels genoeg zou zijn.

Johnson (1956) doceert al zeventien jaar pastorale theologie aan het Southern Baptist Theological Seminary in Louisville. In zijn publicaties bepleit hij een ”christelijke psychologie”, die noties uit de Bijbel en de christelijke traditie verenigt met inzichten uit de seculiere psychologie.

Uitgangspunt voor zijn benadering is een christelijke visie op de mens, zo zei Johnson in een interview met deze krant in 2015. Tegelijkertijd wil hij „zo veel mogelijk leren van al het goede onderzoek van niet-christelijke wetenschappers.”

Die benadering botst met de overheersende visie op de instelling waar Johnson werkt. Onder leiding van rector dr. Albert Mohler is ”Southern Seminary” uitgegroeid tot een bolwerk van het nieuwe calvinisme, een brede beweging in de VS die teruggrijpt op de calvinistische theologie. In 2005 kondigde Mohler aan dat de opleiding zich voor het pastoraat alleen nog maar zou baseren op de benadering die bekendstaat als ”Bijbelse counseling”. Voorstanders van deze visie wijzen de moderne psychologie af en stellen dat christenen zich voor pastoraat en hulpverlening alleen moeten baseren op de Bijbel.

Het afgelopen academisch jaar was Johnson met sabbatical om te werken aan zijn nieuwe boek ”God and Soul Care”, dat een uitwerking biedt van de christelijke psychologie. Uitgerekend op de boekpresentatie op 7 september maakte Johnson bekend dat hij in december, aan het einde van het huidige semester, met „vervroegd pensioen” gaat.

Mohler wil niets zeggen over de redenen van het vertrek van Johnson. Wat hij wel kwijt wil aan het evangelicale tijdschrift Christianity Today: „Ik heb geen enkele reden om zijn integriteit, zijn toewijding aan Christus of zijn binding aan onze grondslag in twijfel te trekken.”

Johnson zelf zweeg aanvankelijk ook over de achtergronden van zijn vertrek. Donderdag kwam hij echter met een korte verklaring op Facebook. „Om een aantal redenen heeft Southern Baptist Theological Seminary besloten dat christelijke psychologie niet te verenigen is met de Bijbelse counseling die zij voorstaat”, schrijft Johnson. „Als gevolg daarvan stop ik na dit semester met mijn onderwijs en krijg ik een aanstelling als onderzoeker totdat ik een andere onderwijsbaan heb gevonden.”

Een uitgesproken criticus van Johnson is zijn collega-hoogleraar Heath Lambert. Lambert is directeur van de Association of Certified Biblical Counselors (ACBC), de grootste beroepsorganisatie van voorstanders van Bijbelse counseling. Volgens een anonieme onlinepetitie is Johnson ontslagen onder druk van de ACBC.

Zowel Mohler als Lambert ontkent dit. Wel heeft Lambert de afgelopen twaalf jaar regelmatig intern en bij Johnson zelf zijn zorgen kenbaar gemaakt over diens visie, zegt Lambert tegen Christianity Today. Volgens hem ondermijnt de benadering van Johnson het gezag van Gods Woord. „Ik heb respect voor hem als mens en als wetenschapper, maar we verschillen op een cruciaal punt van mening.”

Dr. Johnson houdt pleidooi voor christelijke psychologie