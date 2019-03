Piet Lindenberg keert terug met cd’s orgel- en kerkmuziek

De bekende Rotterdamse boekhandelaar Piet Lindenberg is terug. Na een tweede faillissement in 2008 richt hij zich vanaf deze maand, net zoals vroeger, op cd-producties. „Ik keer terug naar mijn roots.”

Voor veel boekliefhebbers was de Rotterdamse boekhandel Lindenberg een begrip. Het bedrijf werd in 1949 opgericht door de vader van Piet Lindenberg. Drommen bezoekers van de jaarcongressen van Stichting Studie Nadere Reformatie –begonnen als een initiatief van Lindenberg in de nabijgelegen school– trokken in de pauze naar de langgerekte boekhandel aan Slaak 4-14. Begin deze eeuw raakte de boekhandel echter in zwaar weer. „Uiteindelijk vroeg ik mijn persoonlijke faillissement aan om de zaak te redden, maar zelfs dat mocht niet baten”, aldus Lindenberg.

Nadat hij verschillende andere werkzaamheden had verricht, onder meer in de ict-sector, startte Lindenberg ruim drie jaar geleden een bedrijfje dat de totale logistiek voor een startende, landelijk opererende apotheek regelde. Vorig jaar oktober verkocht hij de zaak, die inmiddels uitgegroeid was tot een bedrijfje met vijftien medewerkers.

Lindenberg: „Ik ben nu bijna 66 en word geacht binnenkort met pensioen te gaan. Maar daar ben ik nog niet aan toe. Dus heb ik mijn oude cd-label LBCD weer opgepakt. Er lagen nog projecten te wachten, maar vanwege gebrek aan tijd en energie kwam het er niet van om eerder te herstarten.”

Op 22 maart heeft die herstart plaats, met een concert en de presentatie van twee cd’s van organist Paul Kieviet in Sommelsdijk. Zaterdagavond 30 maart is er de presentatie van een 3-cd-box met de integrale uitvoering van de Heidelbergse Catechismus in 52 liederen. Op zaterdag 13 april vindt in de omgeving van Zoetermeer de ”Lindenberg Dorpskerken Orgeltour” plaats.

Cd’s liggen niet zo best meer in de markt: een waagstuk?

„In zekere zin wel, maar ik richt mij vooral op exclusieve cd’s waar volgens mij wel een markt voor is, al is het geen grote. Er zijn heel wat dingen die ik weer wil oppakken, zoals de heruitgave van het complete orgelwerk van Bach door Bram Beekman, achttien cd’s, uitgevoerd op veertien barokorgels. Ook heb ik de rechten van de ruim honderd eerder verschenen cd-producties nog in bezit.”

Is het met uitgave van boeken helemaal gedaan?

„Het is de vraag wat er nog toegevoegd kan worden aan de bestaande boekenmarkt. Met mijn nieuwe producties ben ik weer terug bij mijn roots: orgel- en kerkmuziek.”

Nog weemoed over het rijke verleden aan de Slaak?

„Ongetwijfeld. Wat in 59 jaar werd opgebouwd, ging in korte tijd ter ziele. Nu pak ik de dingen op die ik vanaf 2008 moest laten liggen. Noem het een dure hobby, maar er zit ook een missie in: kwaliteit bieden.”