Piet Jonkers algemeen directeur Near East Ministry

Piet Jonkers is per 1 september benoemd als algemeen directeur van de missionaire organisatie Near East Minstry (NEM) in Nijkerk. Dat heeft bestuursvoorzitter Hans van der Zwan donderdag bekendgemaakt.

Jonkers en zijn echtgenote Alice keerden vanwege familieomstandigheden begin dit jaar terug uit Jeruzalem, waar zij vier jaar dienden als veldleiding van NEM. Het bestuur is in gesprek met kandidaatopvolgers van het echtpaar Jonkers in Jeruzalem en hoopt dat die in het najaar kunnen worden uitgezonden.