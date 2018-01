Pew: Islam in 2040 waarschijnlijk tweede religie in VS

In het jaar 2040 is de islam qua grootte waarschijnlijk de tweede religie in de Verenigde Staten. Dat voorspelt het gerenommeerde Pew Research Center. Overigens vormen moslims dan nog maar 2,1 procent van de Amerikaanse bevolking.

Dit komt vooral door het hoge geboortecijfer onder moslims en door immigratie. Volgens Pew verdubbelt het aantal moslims van 3,45 miljoen in 2017 naar ruim 8 miljoen in 2040. Daarmee streeft de islam het jodendom als tweede religie voorbij.

Het christendom blijft onbetwist nummer 1. In 2020 zouden de Verenigde Staten 252 miljoen christenen tellen; dertig jaar later zouden dit er 261 miljoen zijn.

Hoewel het aantal moslims sterk lijkt toe te nemen, zullen zij in 2050 nog maar 2,1 procent van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Momenteel is dat 1,1 procent. Het aandeel Joden in Amerika bedraagt nu 1,9 procent van de bevolking. Christenen vormen 70,8 procent van de bevolking, verreweg de grootste meerderheid.

Het aantal moslimimmigranten in het jaar 2016 –het laatst bekende cijfer bij de Amerikaanse regering– was 38.901: 46 procent van de 85.000 vluchtelingen die dat jaar de Verenigde Staten binnenkwamen. Tussen 2030 en 2035 verwacht Pew de geboorte van 225 miljoen moslimkinderen wereldwijd.

Geen cijfers

Pew baseert zijn schattingen op gegevens van het Census Bureau in de Verenigde Staten. Tijdens politieke debatten over moslimimmigratie en verwante onderwerpen klinkt nogal eens de vraag hoeveel moslims er nu daadwerkelijk in de Verenigde Staten wonen. Het geven van een antwoord op die vraag is niet gemakkelijk, aldus Pew. „Het Census Bureau stelt geen vragen over godsdienst. Dat betekent dat er geen officieel regeringscijfer is van de moslimbevolking in de VS.”