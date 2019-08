Tegen de herbouw van de in 1968 door de DDR-regering opgeblazen Garnizoenskerk in de Duitse stad Potsdam zijn maandag twee petities ingediend.

Het plan is omstreden, omdat rijkspresident Paul von Hindenburg en rijkskanselier Adolf Hitler elkaar in 1933 op deze plek ontmoetten. „Met de steun aan het project snijdt de democratische staat zichzelf in de vingers en speelt hij de AfD in de kaart”, zeggen de critici.