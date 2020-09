Petitie voor zeemanshuizen aan Tweede Kamer

De Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) biedt dinsdag een petitie aan aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

In de NZC werken onder meer de Protestantse Kerk in Nederland, Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken samen. In de petitie wordt gewezen op de noodzaak om de zogenoemde zeemanshuizen structureel te financieren, aldus ds. L. J. Rasser van de NZC woensdag. „De situatie in Nederland steekt schril af bij die van omringende landen.”

Het water staat de zeevaart aan de lippen