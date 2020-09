Petitie voor vrijlaten drie jaar geleden ontvoerde Maleisische voorganger

De vrouw van een gekidnapte Maleisische voorganger roept met een internationale petitie de Maleisische regering op haar man vrij te laten. Dat meldde Stichting de Ondergrondse Kerk dinsdag.

De predikant Raymond Koh is in 2017 gekidnapt. De ontvoering is op bewakingscamera’s vastgelegd. Zwart geklede mannen sleurden de predikant een van de zwarte wagens in, waarmee hij was klemgereden. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. De Mensenrechtencommissie van Maleisië beschuldigt de Maleisische overheid van de kidnapping.

De voorganger en zijn vrouw runden in de hoofdstad Kuala Lumpur het centrum Hope Community, waar ze hulp boden aan bewoners van sloppenwijkbewoners. Tijdens een bijeenkomst met sponsors van het centrum, vielen eerder al dertig agenten binnen. Sindsdien werden Raymond en Susanna bedreigd. Ze kregen kogels met een dreigbrief en antrax toegestuurd. Volgens de regering hielden ze zich bezig met het bekeren van moslims, iets wat verboden is in Maleisië.

Naast vrijlating vraagt de petitie om „alle informatie met betrekking tot de gedwongen verdwijning vrij te geven, inclusief alle betrokkenheid van de geheime politie.”