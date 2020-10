Petitie voor behoud religieus erfgoed Oudenbosch succesvol

Een petitie van inwoners van Oudenbosch voor het behoud van de historische architectuur en het religieus erfgoed in het hart van de Noord-Brabantse plaats is succesvol geweest.

De gemeenteraad van Halderberge, waarvan Oudenbosch deel uitmaakt, heeft recent besloten een aantal beeldbepalende religieuze panden in het centrum niet te slopen.

B en W van Halderberge stelden voor om onder andere de panden van het pensionaat Sint Anna met de kapel en die van Saint Louis te slopen. Eerdere plannen om die gebouwen te behouden zouden te duur uitvallen, aldus het college.

Jan-Hein van Spaandonk dacht daar anders over. Hij startte de petitie ”Hart van Oudenbosch”. Zijn doel was om 1000 handtekeningen op te halen. Er hebben inmiddels meer dan 1300 mensen getekend.

In de petitie staat: „De complexen van Saint Louis en Sint Anna, die behoren tot het religieus erfgoed, vormen samen een belangrijk deel van de authentieke identiteitsdragers van Oudenbosch. Samen met de Basiliek, het één na oudste treinstation van Nederland en allerlei andere prachtige historische gebouwen, hebben de kloosters en internaten van zowel de broeders als de zusters een zeer belangrijke rol gehad in de groei en bloei van ons dorp. Daarnaast horen ze ook tot ons vertrouwde straatbeeld en bewaren we door de vroegere publieke functies veel herinneringen aan deze gebouwen.”