Petitie tegen sluiting Sint-Augustinuskerk Utrecht

De Sint-Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht is een petitie gestart om sluiting van het kerkgebouw te voorkomen, meldt de website van de rooms-katholieke kerk.

De rooms-katholieke parochies in Utrecht hebben grote geldzorgen. Sinds 20 november 2017 vallen de drie Utrechtse stadsparochies onder hetzelfde bestuur. Naar verwachting gaan ze binnenkort als één parochie verder. De parochies bestaan uit dertien geloofsgemeenschappen.

De geldzorgen brengen sluiting van kerkgebouwen met zich mee. Begin maart besloot kardinaal Wim Eijk –na protesten– dat de voorgenomen sluiting van de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht niet zou doorgaan. Het actiecomité St. Augustinuskerk vreest dat nu de Augustinuskerk aan de beurt is om gesloten te worden.

De kerk aan de Oudegracht in het hart van Utrecht werd in 2016 plotseling gesloten in verband met een restauratie, nadat er een stuk gips van het plafond was gevallen. De missen werden vanaf toen verplaatst naar de Sint-Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat.

Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat de kerk misschien moet sluiten door fusie van parochies. Het schrijft dat er een actieve gemeenschap is en dat er voldoende gelden beschikbaar zijn. „Door de inzamelingsacties van de gemeenschap en Fonds Erfgoedparels zijn de meeste restauraties voltooid. Alleen het gewelf moet nog worden gerestaureerd en daarvoor zijn voldoende gelden beschikbaar.”

Op 15 mei vindt een bijeenkomst plaats rond de toekomst van de Augustinuskerk.