Petitie roept op tot vrijlating Wang Yi

Met een handtekeningenactie protesteren kerkleiders wereldwijd tegen de internering van de Chinese predikant Wang Yi uit Chengdu.

Dat meldt Open Doors. Wang Yi zit sinds december 2018 in de cel, omdat hij president Xi Jinping had opgeroepen tot bekering. Begin deze maand werd bekend dat hij tot negen jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens „staatsondermijning” en „illegale zakenactiviteiten.” Het vonnis lokte wereldwijd protest uit.

De petitie is een initiatief van Amerikaanse, Canadese en Taiwanese kerken in samenwerking met ChinaAid, een organisatie die opkomt voor de vervolgde kerk in China. Het land staat op de 23e plaats van de Ranglijst christenvervolging van Open Doors.