Per 1 juli weer honderd mensen in kerkdienst

Vanaf 1 juli mogen kerkdiensten weer bezocht worden door maximaal honderd mensen, kondigde premier Rutte woensdagavond aan. Toch zal dat in veel kerkgebouwen, gezien het criterium van 1,5 meter afstand, niet kunnen.

Op dit moment mag een gewone kerkdienst of religieuze samenkomst nog door maximaal dertig personen bezocht worden. Het dringende advies van minister Grapperhaus van Eredienst aan de kerken is de achterliggende weken echter steeds geweest om kerkdiensten alleen maar te houden met zo weinig mogelijk mensen en die diensten vervolgens digitaal uit te zenden. Wat verreweg de meeste kerken ook doen.

Wat de verruiming van de regels per 1 juli precies gaat betekenen, is op dit moment nog niet duidelijk. Kleine kerkgebouwen kúnnen, gezien de vereiste van 1,5 meter afstand tussen personen, de betreffende honderd kerkgangers niet bergen. Heel grote kerkgebouwen zouden, met inachtneming van het afstandscriterium, juist plaats kunnen bieden aan meer kerkgangers. Toch geeft het kabinet dáár geen ruimte voor, zei Rutte. „Dat gaan we niet doen. Ik moet hier, zelf gelovig zijnde, een ongemakkelijk punt neerleggen. En dat is dat het virus heel graag vertoeft op plekken waar luid geschreeuwd wordt, zoals in stadions, of op plekken waar luid gezongen wordt, zoals in kerken.”

‘Coronaminister’ De Jonge onderstreepte dat zelfbeheersing en geduld voor kerken van belang blijven. Het adagium moet volgens hem zijn: „Verspreid het Woord, en niet het virus.”

Het Interkerkelijk Contactorgaan in Overheidszaken (CIO) riep kerken er tot op heden toe op om kerkdiensten te beleggen waarbij het aantal aanwezigen zo beperkt mogelijk was. „Het kabinet zegt nu dat er per 1 juni dertig mensen mogen samenkomen in bioscopen en restaurants. Het lijkt het ons niet meer dan redelijk dat de wekelijkse kerkdiensten vanaf die datum weer door dertig mensen bezocht mogen worden. Met inachtneming van de maatregelen, natuurlijk”, stelde CIO-secretaris Daniëlle Woestenberg donderdagmorgen desgevraagd.

Per 1 juli mogen er honderd mensen in kerken samenkomen. „Dat moet wel kúnnen. Als vanwege de 1,5 meterregel in een klein kerkje maar vijftig personen samen kunnen komen, dan is dat niet anders.”

Gedrang

Daar komt bij dat „reserveren en classeren” iets is wat in kerkelijke protocollen vastgelegd moet worden, legt Woestenberg uit. Van tevoren moeten kerken bepalen wie een bepaalde samenkomst mag bezoeken en hoe gedrang bij de deur of op het parkeerterrein voorkomen wordt.

Het CIO heeft donderdagavond weer een overleg met minister Grapperhaus. SGP-senator Peter Schalk neemt namens de Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Hersteld Hervormde Kerk deel aan dat overleg. Schalk is „heel blij” dat de regering een duidelijk perspectief heeft geboden voor de komende periode.

Hij is betrokken bij het opstellen van protocollen voor het kerk-zijn in de 1,5 metersamenleving. In de komende weken moet er verder nagedacht worden over de invulling van praktische handelingen in de eredienst, zegt hij. Zo noemde Rutte tijdens de persconferentie de gemeentezang. Schalk: „Hoe gemeentes daarmee omgaan, zal onder meer afhankelijk zijn van de grootte van het kerkgebouw.” De Evangelische Kerk in Duitsland raadde gemeenten vorige week af om te zingen tijdens de kerkdienst.