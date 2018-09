Pepdagen GKV vormen oppepper voor ambtsdragers

Het is belangrijk dat ambtsdragers zich bezinnen op het jeugdwerk, vindt het Praktijkcentrum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daarom organiseert het twee ”pepdagen”, waarop ouderlingen in gesprek gaan.

Het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken gaat uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Ook de Theologische Universiteit Kampen, Hogeschool Viaa in Zwolle en het Dienstencentrum van de GKV zijn hierbij betrokken.

Het thema van de pepdagen, waarvan de eerste zaterdag wordt gehouden, is ”Jongere zoekt kerk”. „We zoeken elk jaar een relevant thema”, stelde organisator Anko Oussoren donderdag; „deze keer specifiek gericht op ambtsdragers. We hadden het ook breder kunnen trekken, maar we wilden een gericht aanbod bieden, zodat de ambtsdragers er ook echt iets mee kunnen.” De dag is voornamelijk bedoeld voor ouderlingen, maar ook diakenen zijn welkom, aldus Oussoren.

„Er is, vooral onder jongeren, behoefte aan verbondenheid. Ze willen zich gezien voelen in de kerk”, stelt de organisator. Dat was een van de redenen om voor het thema te kiezen. „Het is heel belangrijk dat het jeugdwerk geïntegreerd wordt in het geheel van het kerk-zijn. Maar hoe geeft een kerk dat in de praktijk vorm? Daar willen we op de pepdagen aandacht aan besteden. Het jeugdwerk wordt in gemeenten op heel diverse wijze vormgegeven.”

Op de pepdagen komen vragen aan bod als: „Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren zich tweederangsleden voelen?” De pepdagen zijn er niet om pasklare antwoorden te geven, aldus Oussoren. „Het gaat voor de kerk ook veel meer om de relatie met de jongeren dan om de vormgeving en het programma van het jeugdwerk.”

In een praktische verwerking gaan ambtsdragers aan de slag met de vraag welke stappen er in gemeenten genomen moeten worden. „Bewustwording is de eerste stap, maar ambtsdragers kunnen bijvoorbeeld ook hun doel voor het jeugdwerk van het komende jaar formuleren.”

Tot nu toe heeft zich een tiental ambtsdragers ingeschreven om deel te nemen aan het ‘pepprogramma’. Oussoren treurt niet om het geringe aantal: „Een kleine groep maakt de hele dag veel persoonlijker. Natuurlijk hadden het er dubbel zo veel mogen zijn, maar nu gaan we heel direct met het thema aan de slag.”