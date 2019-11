Paus: Zonden tegen milieu verdienen plek in catechismus

Paus Franciscus is er voorstander van dat zonden tegen het milieu een plek krijgen in de catechismus.

De Belgische nieuwssite Kerknet berichtte dit maandag.

In oktober werd op de bisschoppensynode over de Amazone overlegd over milieuproblemen. Nu kondigt de paus aan dat hij overweegt milieuzonden te laten vermelden in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK).

Zonden tegen het milieu zijn strijdig met de kerkelijke leer, onderstreepte hij tijdens een ontmoeting met juristen en andere deelnemers aan de International Criminal Law Association in Rome. Volgens de paus moeten bedrijven verantwoordelijk gehouden worden voor milieuverontreiniging en ecocide.