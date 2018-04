Paus uit zorgen over geweld in Heilige Land

Paus Franciscus heeft in zijn paasboodschap opgeroepen tot vrede in het Heilige Land. Hij zei dat dit nu getroffen wordt door conflicten die „de weerlozen niet sparen.”

De paus sprak deze woorden twee dagen nadat bij protesten van Palestijnen in de Gazastrook zeker vijftien mensen om het leven kwamen. Hij riep ook op tot vrede in de hele wereld. Hij stipte onder meer het bloedvergieten in Syrië aan en wees erop dat de Syriërs „zijn uitgeput door een vrijwel eindeloze oorlog.” Ook noemde hij Zuid-Sudan en de Democratische Republiek Congo als landen waarvoor hij vrede wenst. Verder vroeg hij om internationale steun voor Venezuela om te voorkomen dat nog meer mensen hun land moeten verlaten wegens de politieke en economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land.

De paus gaf de zegen Urbi et Orbi (voor stad en wereld). Op het Sint-Pietersplein hadden zich tienduizenden mensen verzameld om naar hem te luisteren.

Eerder was de paus voorgegaan in de mis. Naar het Sint-Pietersplein waren zo’n 50.000 bloemen gebracht. Ook vanaf de Keukenhof in Lisse was een lading bloemen op transport naar Rome gegaan.