Paus: Tijdperk van het christendom is voorbij

Het tijdperk van het christendom in Europa is voorbij. Met name in het Westen vormt het christelijke geloof niet langer een vanzelfsprekendheid in het dagelijks leven. Dat vraagt om een nieuwe manier van zending.

Het christelijk geloof wordt zelfs vaak „ontkend, bespot, gemarginaliseerd en belachelijk gemaakt”, zei paus Franciscus zaterdag tijdens zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de Romeinse Curie in het Vaticaan. Hij gaf aan dat in de moderne wereld minder rekening wordt gehouden met het christelijke geloof en riep daarom op tot een „pastorale mentaliteitsverandering.”

„Wij zijn vandaag de dag niet de enigen meer die cultuur produceren”, zei de paus. Volgens hem zijn er nieuwe manieren nodig om „onze manier van denken en onze houdingen te herpositioneren.”

Om het post-christelijke Westen met het Evangelie te bereiken, is volgens de paus een „paradigmaverschuiving” nodig in de zending. De mensen die nog niet in aanraking met het Evangelie zijn gekomen, wonen niet alleen buiten Europa. Ze leven „overal” en vooral in de steden. „We bevinden ons niet in het tijdperk van het christendom; niet meer.”