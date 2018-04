Paus roept christenen op tot heilig leven

Het pauselijke document over heiligheid dat maandag in het Vaticaan uitbracht, kan ook protestanten aanspreken. „Jezus legde in de Bergrede in alle eenvoud uit wat het betekent om heilig te zijn.”

Heiligheid is een kenmerk van het geloof en een opdracht voor alle christenen, meent de rooms-katholieke kerkleider. Hij vraagt daarom aandacht voor bezinning en een vertrouwelijke omgang met God, zonder dat mensen zich terugtrekken uit de wereld.

„Heiligen zijn geen superhelden”, zo stelt de paus in een brief aan de kerk, een zogeheten apostolische exhortatie. Deze draagt de titel ”Gaudete et Exsultate” (”Verheugt u en juicht”).

Met dit pauselijk document brengt Franciscus een eerdere uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie voor het voetlicht, dat in de vergetelheid was geraakt. In 1964 kwam ”Lumen gentium” uit waarin staat dat alle mensen geroepen zijn om heilig te worden. De traditionele opvatting in de Rooms-Katholieke Kerk is nog steeds dat degenen die bestempeld kunnen worden als heiligen, een zeer godsdienstige levensloop gehad moeten hebben. Als ze na hun dood eenmaal officieel zalig of heilig worden verklaard, hebben ze het recht om bij God in de hemel om voorspraak te vragen.

De paus beroept zich in het pauselijke document direct op de Bijbel. Franciscus legt uit dat heiligheid de vrucht is van Gods genade en dat het „model van heiligheid” afkomstig is uit het Evangelie. „Jezus legde met alle eenvoud uit wat het betekent om heilig te zijn toen hij ons de zaligsprekingen naliet.” De kerkleider verwijst daarmee onder andere naar Mattheüs 5:3-12. „De zaligsprekingen vormen eigenlijk de identiteitskaart van ons christenen.”

Iedereen is dan ook geroepen tot een heilig leven, aldus de paus. Hij noemt in de exhortatie enkele voorbeelden daarvan. „Ouders die hun kinderen met veel liefde laten opgroeien, mannen en vrouwen die werken om brood op de plank te krijgen, zieken, oudere geestelijken die blijven glimlachen. De heiligheid van „onze buren” is een weerspiegeling van de aanwezigheid van God.”

In het document staat hoe men een heilig leven kan leiden. Zo zijn geduld en zachtmoedigheid belangrijke waarden. Dat gaat niet samen met bijvoorbeeld het uiten van beledigingen. „Zelfs christenen uiten verbaal geweld via internet, zelfs in katholieke media wordt er laster gespuid”, schrijft de paus. Mogelijk verwijst Franciscus ook naar de toenemende verbale agressie op katholieke sites tegen hem.

”Gaudete et Exsultate” is de derde apostolische exhortatie die de paus de afgelopen vijf jaar heeft geschreven.