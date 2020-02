Paus geeft niet toe aan opheffing celibaat

Paus Franciscus sluit voorlopig de deur voor priesterwijding van gehuwde mannen en voor vrouwelijke diakenen in het Amazonegebied.

Dat blijkt uit de pauselijke exhortatie ”Querida amazonia” (”De geliefde Amazone”), die woensdag in Vaticaanstad verscheen.

Paus Franciscus schrijft in het document: „Ik spoor alle bisschoppen aan, met name die in Latijns-Amerika, om niet alleen in het gebed priesterlijke roepingen te bevorderen, maar ook om guller te zijn in het aanmoedigen van degenen die een missionaire roeping tonen om in het Amazonegebied te gaan werken.” Dit is in feite het enige dat de paus zegt over priesterschaarste in het Amazonegebied. Geen woord over priesterwijding van gehuwde mannen.

Het pauselijk schrijven is het afsluitende document van de Amazone-synode die afgelopen oktober in het Vaticaan werd gehouden. Op deze synode had een meerderheid van de deelnemers de paus opgeroepen om de priesterwijding van gehuwde mannen toe te staan om het gebrek aan priesters in de regio op te vangen. Ook riep de synode op om de mogelijkheid van vrouwelijke diakenen te onderzoeken.

Tegen de verwachting in komt paus Franciscus niet tegemoet aan hun wensen. Het bedienen van de sacramenten, met name de eucharistie en de biecht, moeten aan priesters worden voorbehouden, stelt hij. De kerkleider schrijft niet dat het priesterschap zou moeten worden opengesteld voor getrouwde mannen. Wat betreft de vrouw in het ambt zegt de paus dat „vrouwen die feitelijk al een centrale rol spelen in de gemeenschappen in het Amazonegebied” toegang moeten krijgen tot functies, ook in kerkelijke dienstverlening, „als die niet van doen hebben met de heilige wijding.” Onder heilige wijding wordt ook het diakenschap verstaan.

Hoewel de synode slechts betrekking heeft over de relatief kleine rooms-katholieke gemeenschap in de Amazone (met zo’n 33 miljoen kerkleden), zou de impact velen malen groter zijn geweest als de paus de deur voor het priesterschap had opengezet.

De exhortatie verscheen een maand na het uitkomen van een boek van emeritus paus Benedictus XVI, waarin die schrijft dat er absoluut niet aan het celibaat mag worden getornd. Het boek leek erop gericht om Franciscus te beïnvloeden betreffende de netelige kwestie van het celibaat. Onder druk van het Vaticaan werd de naam van Benedictus XVI verwijderd als auteur van het boek.

