Paus Franciscus: Homoseksualiteit lijkt in RKK in de mode

Paus Franciscus maakt zich zorgen over homoseksuelen in de Rooms-Katholieke Kerk. „Het lijkt het er zelfs op dat homoseksualiteit in de mode is, en deze mentaliteit beïnvloedt de kerk op tot op zekere hoogte.”

De uitspraken zijn afkomstig uit het boek ”La fuerza de la vocación” (De kracht van de roeping). Het Duitse persbureau DPA beschikt over een voorpublicatie van het boek van Fernando Prado. „In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats”, aldus de paus. Eerder liet Franciscus zich genuanceerder uit over homoseksualiteit.