Paus Franciscus groet synode waldenzen

Paus Franciscus heeft de synode van waldenzen en methodisten in Italië per brief de nabijheid van de Heilige Geest toegewenst. De Heilige Geest geeft het christelijke getuigenis „ziel en kracht”, aldus de rooms-katholieke kerkleider.

De paus nodigde de 180 afgevaardigden uit de huidige samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk voort te zetten. De Italiaanse waldenzen en methodisten verenigden zich in 1975. Deze protestantse kerk telt ongeveer 27.500 leden. De synode komt tot vrijdag bijeen in Torre Pellice, bij Turijn.