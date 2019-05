Paus Franciscus beschuldigd van ketterij

Een internationale groep rooms-katholieken beschuldigt paus Franciscus van ketterij.

De groep, waaronder twee Nederlanders, heeft daarover een brief geschreven aan een aantal hoge geestelijken in de Rooms-Katholieke Kerk. In het wereldwijd verspreide document vragen ze hen de paus tot de orde te roepen. Sinds zijn aantreden heeft Franciscus de kerk „in woord en daad schade berokkend, wat heeft geresulteerd in een van de ergste crises in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk.” De paus zou vaststaande dogma’s van het katholieke geloof betwijfelen of ontkennen. De thema’s waarover hij wordt aangeklaagd zijn vooral huwelijk en seksualiteit en de leer van genade en rechtvaardiging.