‘Paus’ bezwijkt onder hitte

Op de expositie ”Bijbelverhalen in Zand” in Elburg is woensdag een sculptuur ingestort die een in rots uitgehouwen paus verbeeldt.

De sculptuur getiteld ”Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen” is gemaakt door de Portugese kunstenaar Radek Zivny. Hij zal benaderd worden om een gedeelte van het beeld te herstellen.

„Ondanks dat de hallen redelijk koel zijn, weten wij nog niet hoe de warmte gaat uitwerken op de zandsculpturen”, liet eigenaar Aad Peters donderdag weten. Hij verbindt overigens meteen een les aan het bezwijken van de pauselijke sculptuur: „Het komt wel goed uit dat juist in dit beeld de uitwerking van de hitte is te zien, omdat het ook symboliseert hoe de kerk op sommige plaatsen langzaam afbrokkelt.”