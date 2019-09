Paul Cohen wil Joden naar de Bijbeltekst brengen

Paul Cohen vindt het belangrijk om te bekijken wat er werkelijk in de Bijbel staat en van daaruit het gesprek met Joden aan te gaan. Volgende week houdt de Messiaanse Jood in samenwerking met de stichting Israël en de Bijbel een Bijbelstudietour in Nederland.

Cohen (1963) woont in Australië en is op dit moment bij familie in Nijmegen, de stad waar hij is geboren. Hij groeide op met een Joodse, atheïstische vader. Als jongen worstelde hij met veel vragen; daarom besloot hij na de middelbare school naar Jeruzalem te gaan om er te studeren aan een Joodse Thoraschool. „Ik wilde weten in hoeverre ik Joods was en wat het Woord van God was”, zegt hij.

Dat liep echter uit op een teleurstelling omdat de rabbijnen uitgingen van hun eigen teksten en die vergeleken met het Woord van God. In Israël ontmoette Cohen Sue, een christelijke vrouw uit Australië die daar als toerist was. Hij trouwde met haar en volgde haar naar haar geboorteland. Met Sue maakte hij de volgende afspraak: „Jij houdt Jezus, ik houd me vast aan God.”

In hun woonplaats Sydney kwam Cohen in aanraking met een Jood die in zijn familie ook mensen met de naam Cohen had. Hij sprak met hem over Jezus en deed met hem aan Bijbelstudie. De geschiedenis uit Genesis 22 raakte zijn hart. „Zoals Abraham zijn zoon Izak wilde offeren, zo heeft God de Vader Zijn zoon geofferd.”

Cohen „nam Jezus aan als zijn Messias” en wierp zich opnieuw op de Bijbelstudie, aanvankelijk in de kerk en in de synagoge. Na verloop van tijd was hij echter niet langer welkom in het Joodse gebedshuis. Hij is nu voorganger van de kerk Brit Chadashah (Hebreeuws voor: het Nieuwe Verbond), een gemeente midden in de Joodse wijk in Sydney. De gemeente trekt elke zondag zo’n dertig tot veertig kerkgangers, onder wie zes met een Joodse achtergrond.

Cohen is ook verbonden aan Celebrate Messiah, een organisatie die werkt onder Joden via onder meer Bijbelstudies thuis en via internet. „Wij willen de mensen naar de Bijbelteksten brengen. Het enige wat we gezamenlijk hebben, is die tekst. De interpretatie verschilt.”

Sydney telt ongeveer 40.000 Joden. Het aantal Joden dat Cohen de laatste jaren de stap naar zijn gemeente zag maken, kan hij op de vingers van een hand tellen. Toch is hij niet somber. „Ik hoop dat het fundament gelegd is. Een deel van de mensen met wie ik spreek, is backpacker: jongeren die na hun militaire diensttijd in Israël de wereld gaan verkennen. De Joden uit Israël staan meer open voor het Evangelie dan de Joden in Sydney, maar ik weet niet hoe het verder met hen gaat. Als ze mij vergeten is dat niet erg, maar als ze Jezus vergeten is dat een groot probleem.”

Op uitnodiging van stichting Israël en de Bijbel, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor Bijbelverspreiding onder het Joodse volk, houdt Cohen komende week onder meer in Veenendaal, Sliedrecht, Hoogeveen en Emmeloord Bijbelstudies over de terugkeer naar en het herstel van Israël.

Uitgangspunt is Jesaja 11:11: „Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.” Deze tekst gaat volgens Cohen niet over de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, omdat er allerlei landen genoemd worden. Bovendien gaat het volgens hem niet slechts om één terugkeer, maar om twee. De eerste terugkeer naar Israël had plaats vanaf 1880 en is nog steeds gaande. De tweede terugkeer moet nog gebeuren en betreft de komst van Messiaanse Joden naar Israël. „Grote aantallen Joden zullen eenmaal Jezus als de Messias erkennen en naar Israël gaan. Als dat gebeurt, komt de Messias terug zoals Hij beloofd heeft.”

israelendebijbel.nl