Paul Backhurst bevestigd in Noord-Ierse kerk

Paul Backhurst is vrijdag in Noord-Ierland bevestigd als predikant van de Free Presbyterian Church of Ulster. Een kerk met andere gewoonten, maar met dezelfde Bijbel.

Wie vliegt, heeft weinig idee waar hij ”out of the blue” terecht komt. Maar reizende per boot en trein, via Schotland, voel ik hoe ver weg Noord-Ierland is. Bij aankomst nog in de Europese Unie, bij vertrek eruit.

Maar de reden van mijn verblijf ligt niet in de zaak van het Verenigd Koninkrijk, maar van het Koninkrijk der hemelen. Paul Backhurst, een oud-belijdeniscatechisant uit de hersteld hervormde gemeente te Andelst-Zetten, wordt bevestigd tot predikant van de Free Presbyterian Church of Ulster (FBCU), waar wijlen ds. Ian Paisley een bekend voorganger was. Het kerkverband kent wereldwijd gemeenten, waaronder ook in Calgary (Canada), alwaar ds. Backhurst in maart intrede hoopt te doen.

Noord-Ierland is ver en vreemd, maar voelt toch ook als thuis. Zoals bij Zeeland of Friesland: een andere streek, andere gewoonten, maar toch dezelfde Bijbel, eenzelfde geestelijk leven. Men leest er ook McCheyne en Rutherford en de vreze des Heeren is er niet onbekend.

Naar onze maatstaven zijn de meeste gemeenten van de FPCU tamelijk klein, maar vrijwel alle hebben zij een eigen predikant. Voor evangelisatiewerk hebben zij meer dan wij tijd en prioriteit. Voor gebedsbijeenkomsten ook.

Eenvoud

Op 31 januari vindt in Crossgar Backhursts de bevestiging tot predikant plaats. De gemeente zoals die is opgekomen straalt eenvoud uit. Vrouwen en meisjes dragen een hoofddeksel, meestal een baret. We beginnen met het zingen van een serie gezangen, ook in de eredienst domineren zij (met alle nadelen van dien).

De dienst is minder formeel dan wij gewend zijn. Maar liefst zes predikanten hebben nu een taak – in het lezen van het Schriftgedeelte, voorgaan in gebed, stellen van de vragen, overbrengen van groeten of houden van de preek. Aan de handoplegging nemen alle aanwezige predikanten en ouderlingen uit het kerkverband deel, zo’n dertig in totaal. Broederschap wordt kennelijk hoog gewaardeerd.

De gebeden zijn vol van Christus en een besef van behoefte aan bekerende en vernieuwende genade. Het formulier behelst geen uitleg van het ambt, maar enkel een hele reeks aan vragen. Eerst naar de overtuiging door God wedergeboren en geroepen te zijn. Dan naar de erkenning van de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en naar de hartelijke instemming met de ”Westminster Standards”. Vervolgens naar kleinere zaken, zoals het Bijbelse karakter van de presbyteriaanse kerkvorm en de noodzaak om zich af te scheiden van een dwalende kerk. De preek komt pas aan het eind, maar „it was worth waiting for”, zoals een broeder zei. Ze is vanuit Psalm 37:23-24, vol overtuiging en echt Schriftuurlijk-bevindelijk. We horen van de verdorvenheid van ons hart, de soevereiniteit van God, de opzoekende genade van God in Christus, de noodzaak van levensheiliging en de zekerheid van Gods leiding in het leven van de Zijnen.

Herkenning

Na de dienst is er, bij thee met melk, een overvloed aan zelfbereide hapjes, en het duurt lang voordat iedereen weg is. Ik spreek verschillende broeders in de bediening, er is geestelijke herkenning. „Hope to see you again in glory.” Mijn gebed is dat, zolang die eeuwige heerlijkheid nog niet is aangebroken, het ons gegeven zij velen te mogen zien komen tot Jezus Christus; in Ulster en Canada, onder ons en tot aan de einden der aarde. Want Christus is altijd en overal Dezelfde.