Patriarch: Groei kerk Egypte na aanslagen op christenen

De aanslagen op christenen en kerken in Egypte hebben ertoe geleid dat meer moslims christen zijn geworden. Dat zei Ibrahim Isaac Sidrak, de Koptisch-katholieke patriarch van Alexandrië, vrijdag tijdens een persconferentie van de Italiaanse afdeling van Kerk in Nood in Rome.

Met Palmpasen vielen militante moslims een kerk in het Egyptische Tanta en de kathedraal van Alexandrië aan. Daarbij vonden bijna vijftig mensen de dood. In mei stierven 35 christenen op gewelddadige wijze tijdens een pelgrimage in Minya. Ook de executie van 21 koptische Egyptenaren in Libië door Islamitische Staat (februari 2015) leeft nog sterk in de herinnering voort, aldus de patriarch. Op de onthoofdingsvideo die de terreurorganisatie maakte, is te horen dat enkele kopten voor hun dood Jezus aanriepen. „Wat sommige moslims heeft aangesproken, is de getuigenis van christenen in het aangezicht van zoveel geweld.”

De situatie voor Egyptische christenen, koptisch-orthodoxen, koptisch-katholieken en protestanten, blijft kritiek. „Christenen liggen onder vuur”, stelde Sidrak.

Christenen in Egypte moeten altijd rekening houden met geweld. De regering probeert christenen te beschermen, maar de situatie blijft zeer gespannen.

Het leven voor christenen is moeilijk. Zo zijn de afgelopen dertig jaar in heel Egypte nog geen tien nieuwe christelijke scholen geopend. De bouw van kerken is zeer problematisch, aldus de patriarch. „We kunnen nog zulke mooie speeches horen, maar zolang de gedachte van de radicale islam niet verandert, zal de toestand moeilijk blijven.”

De patriarch, die de hoogste leider is van de Koptisch-Katholieke Kerk –een gemeenschap van zo’n 300.000 mensen– uitte gisteren kritiek op de befaamde Egyptische universiteit Al-Azhar. „De grootimam heeft verschillende speeches gehouden over het geloof, maar heeft nog nooit de moeilijkheden erkend die de islam doormaakt.” De patriarch zou willen dat de universiteit zich openstelt voor studenten en onderzoekers van andere religies om de interreligieuze dialoog te bevorderen, zo zei hij gisteren. Al-Azhar wordt gezien als een belangrijke doctrinaire instelling in de soennitische wereld.