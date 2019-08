Onder druk van de Eritrese regering is de 90-jarige patriarch Antonios I door de Eritrees-Orthodoxe Kerk tot ketter verklaard en geëxcommuniceerd.

De patriarch oefende vaak kritiek op het dictatoriale bewind van president Afewerki. In 2007 zette de regering hem onder huisarrest. Sindsdien is de druk op religie in Eritrea opgevoerd. Vijf van de zes aartsbisschoppen van de Eritrees-Orthodoxe Kerk namen het besluit tot excommunicatie.