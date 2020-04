Pastorie hervormd Noordeloos in de verkoop

De pastorie van de hervormde gemeente in Noordeloos staat te koop, voor een bedrag van 535.000 euro. Dat deelt Gerrit de Jong, kerkrentmeester van de gemeente, desgevraagd mee. De Jong geeft aan dat de verkoop al langer een discussiepunt was en de beslissing niet te maken heeft met teruglopend kerkbezoek. „De gemeente is eind vorig jaar gepeild en er was draagvlak voor, al was er ook pijn bij het verbreken van een lange traditie.”

Redenen voor de verkoop van de negentiende-eeuwse pastorie zijn de oplopende kosten, aldus De Jong. „De traktementen stijgen, de energierekening valt hoger uit en de bijtelling gaat ook omhoog in verband met de WOZ-waarde voor duurdere woningen.” Het college van kerkrentmeesters is bezig met het zoeken naar een pastorie.

De gemeente heeft op dit moment geen predikant, nadat ds. W. F. Jochemsen op 1 augustus 2019 afscheid nam. De kerkenraad heeft bij het bevoegde regionale gezag van de Protestantse Kerk in Nederland een aanvraag gedaan voor een formatie van 0,8 fte voor onbepaalde tijd en voor 0,2 fte voor bepaalde tijd (drie jaar) in verband met de vacature.

De zondagse ochtenddiensten van de hervormde gemeente in Noordeloos worden normaliter door 180 à 200 kerkgangers bezocht.