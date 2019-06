Pastorie en leerkamer Drieborg naar stichting

De pastorie met leerkamer in Drieborg, eigendom van de Ds. Aderstichting, zijn donderdag overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De overdracht vond ter plekke plaats.

Het bestuur van de Ds. Aderstichting had de SOGK gevraagd „de zorg van dit complex met de bijzondere geschiedenis over te nemen, een passende bestemming te geven en daarmee te bewaren voor de toekomst”, zo meldde de SOGK vrijdag.

De Ds. Aderstichting werd in 1948 opgericht vanuit de wens van ds. B. J. Ader (1909-1944) om „het kerkelijk werk in Drieborg en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien.”

Ds. Ader werd in november 1944 door de Duitse bezetter gefusilleerd. Na de oorlog beriep de kerkenraad een nieuwe predikant. Zijn vrouw Johanna Adriana Appels verhuisde met haar kinderen van de pastorie van Nieuw Beerta naar het naastgelegen dorp Drieborg, dat deel uitmaakte van de kerkelijke gemeente. Daar wijdde ze zich aan het stichten van een gebouw dat zou kunnen dienen als basis voor alle verenigingsactiviteiten die zij en haar man daar opgezet hadden en dat ook zou kunnen dienen als kerkruimte.

In 1948 had zij in Drieborg een woonhuis laten bouwen en al in 1950 kon het aan het huis verbonden gebouw, een diepe wens van haar man, geopend worden. Het geld was bijeengebracht uit een deel van haar vermogen, de opbrengst van haar boek en lezingen en uit giften van personen die haar werk een warm hart toedroegen.

Boek

Johanna Adriana Appels werd op 9 mei 1906 in Driebergen geboren als het vijfde en laatste kind in een tamelijk welgestelde familie. Begin jaren dertig ontmoette ze haar latere echtgenoot, Bastiaan Jan Ader (Bas), geboren op 30 december 1909. Het dagboek dat zij in het diepste geheim bijhield gedurende de oorlog vormde de basis voor het boek dat ze over die jaren schreef, ”Een Groninger pastorie in de storm”. Het boek beleefde dertien drukken en werd vertaald in het Duits en Fins en onlangs in het Engels onder de titel ”House of Defiance”.

In het huis groeide ook de bekend geworden kunstenaar Bas Jan Ader op, de oudste zoon van het echtpaar. De jongste zoon, Erik, werd ambassadeur en is voorzitter van de Ds. Aderstichting.

Lees ook:

Laatste helpster ‘Groninger pastorie in de storm’ overleden (rd.nl, 17-09-2016);

Storm najagen in Groningen (Digibron, 08-08-2007)